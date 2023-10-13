مصر تحذر من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 10 (كونا) -- حذرت مصر اليوم الجمعة من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني محذرة من تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الاحتلال الاسرائيلي بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف مثل هذا الاجراء على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن اليوم بشأن هذا التطور الخطير.
كما دعت الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي ارتفع إلى 1799 شهيدا و6388 جريحا. (النهاية) ع ف ف / م م ج
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