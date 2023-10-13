Friday, 13 October 2023 10:15 GMT

مصر تحذر من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 10 (كونا) -- حذرت مصر اليوم الجمعة من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني محذرة من تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الاحتلال الاسرائيلي بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف مثل هذا الاجراء على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن اليوم بشأن هذا التطور الخطير.
كما دعت الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي ارتفع إلى 1799 شهيدا و6388 جريحا. (النهاية) ع ف ف / م م ج

MENAFN13102023000071011013ID1107238810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث