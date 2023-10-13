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مقتل صحفي وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف جنوب لبنان

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 10 (كونا)-- أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة "غير مشغول" للجيش اللبناني يستعمله الجيش بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية.
وأضاف البيان أنه لم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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