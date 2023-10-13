مقتل صحفي وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 10 (كونا)-- أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة "غير مشغول" للجيش اللبناني يستعمله الجيش بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية.
وأضاف البيان أنه لم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين. (النهاية)
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