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رئيس الحكومة اللبنانية: استهداف الاحتلال للصحفيين وصمة عار جديدة تضاف لسجله الأسود في القتل والعدوان

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 10 (كونا)-- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة إن استهداف "العدو الإسرائيلي" للصحفيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان".
وأضاف ميقاتي في بيان أن "الصحفي عصام عبدالله استشهد وأصيب عدد من زملائه بعد أن استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان على جنوبي لبنان".
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في وقت سابق اليوم بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة "غير مشغول" للجيش اللبناني يستعمله الجيش بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية موضحة أنه لم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
وكانت الحدود اللبنانية الجنوبية قد شهدت منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة يوم السبت الماضي توترا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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