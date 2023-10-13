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الرئيس الفرنسي يدين همجية الإرهاب عقب حادث الطعن بشمال فرنسا

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 10 (كونا) -- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما سماه "همجية الإرهاب" بعد مقتل مدرس وإصابة شخصين آخرين في عملية الطعن بالسكين التي وقعت اليوم الجمعة في مدرسة بمدينة (أراس) في شمال فرنسا.
وقال ماكرون للصحفيين عند وصوله منطقة (أراس) شمال فرنسا إن المعلم المقتول "أنقذ بلا شك العديد من الأرواح بنفسه مشيدا بأولئك الذين عملوا من أجل "إنقاذ الأرواح" خلال الهجوم.
وأضاف "اخترنا عدم الاستسلام للارهاب وعدم السماح لأي شيء بتقسيمنا".
وأضاف ماكرون "بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اغتيال صموئيل باتي يضرب الإرهاب مرة أخرى في مدرسة... فرنسا تتعرض مرة أخرى لضربة من همجية الإرهاب".
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان الامة الفرنسية تشعر "بالصدمة" من هذا الهجوم.
وأضافت "استهداف المدرسة والمعلمين ما هو إلا هجوم على الجمهورية".
وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن مقتل مدرس وإصابة شخصين آخرين في عملية طعن بالسكين في مدرسة بمدينة (أراس) وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تدوينة على منصة (إكس) أنه جرى القبض على القاتل وهو من أصل شيشاني ومدرج لدى الأجهزة الأمنية على قائمة التطرف. (النهاية)

م ع / ه س ص




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