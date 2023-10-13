الرئيس الفرنسي يدين همجية الإرهاب عقب حادث الطعن بشمال فرنسا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 10 (كونا) -- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما سماه "همجية الإرهاب" بعد مقتل مدرس وإصابة شخصين آخرين في عملية الطعن بالسكين التي وقعت اليوم الجمعة في مدرسة بمدينة (أراس) في شمال فرنسا.
وقال ماكرون للصحفيين عند وصوله منطقة (أراس) شمال فرنسا إن المعلم المقتول "أنقذ بلا شك العديد من الأرواح بنفسه مشيدا بأولئك الذين عملوا من أجل "إنقاذ الأرواح" خلال الهجوم.
وأضاف "اخترنا عدم الاستسلام للارهاب وعدم السماح لأي شيء بتقسيمنا".
وأضاف ماكرون "بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اغتيال صموئيل باتي يضرب الإرهاب مرة أخرى في مدرسة... فرنسا تتعرض مرة أخرى لضربة من همجية الإرهاب".
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان الامة الفرنسية تشعر "بالصدمة" من هذا الهجوم.
وأضافت "استهداف المدرسة والمعلمين ما هو إلا هجوم على الجمهورية".
وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن مقتل مدرس وإصابة شخصين آخرين في عملية طعن بالسكين في مدرسة بمدينة (أراس) وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تدوينة على منصة (إكس) أنه جرى القبض على القاتل وهو من أصل شيشاني ومدرج لدى الأجهزة الأمنية على قائمة التطرف. (النهاية)
م ع / ه س ص
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