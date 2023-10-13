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المجموعة الخماسية بشأن الصومال تعقد اجتماعها الرابع في أنقرة

10/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 13 - 10 (كونا)-- عقدت المجموعة الخماسية (مجموعة التشاور الصومالية) اليوم الجمعة اجتماعها الرابع في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن تركيا وقطر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بجانب جمهورية الصومال.
وبحث المجتمعون الأوضاع الراهنة في الصومال لاسيما الأمنية والسياسية والإنسانية وسبل تحقيق الاستقرار.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد أن منصة المجموعة الخماسية تعد شريكة دولية للصومال ومنصة لتبادل المصالح المشتركة.
وأكد البيان "دعم جهود الصومال من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والإشادة بالجيش الوطني الصومالي تحت إمرة الرئيس حسن شيخ محمود في مكافحته حركة (الشباب) الإرهابية" مشددا على تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بالإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة.
وأكد البيان اتفاق المجموعة الخماسية على أهمية حماية الأمن المستدام والرفاه والاستقرار للشعب الصومالي. (النهاية)

ط ا / م م ج




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