المجموعة الخماسية بشأن الصومال تعقد اجتماعها الرابع في أنقرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 13 - 10 (كونا)-- عقدت المجموعة الخماسية (مجموعة التشاور الصومالية) اليوم الجمعة اجتماعها الرابع في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن تركيا وقطر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بجانب جمهورية الصومال.
وبحث المجتمعون الأوضاع الراهنة في الصومال لاسيما الأمنية والسياسية والإنسانية وسبل تحقيق الاستقرار.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد أن منصة المجموعة الخماسية تعد شريكة دولية للصومال ومنصة لتبادل المصالح المشتركة.
وأكد البيان "دعم جهود الصومال من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والإشادة بالجيش الوطني الصومالي تحت إمرة الرئيس حسن شيخ محمود في مكافحته حركة (الشباب) الإرهابية" مشددا على تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بالإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة.
وأكد البيان اتفاق المجموعة الخماسية على أهمية حماية الأمن المستدام والرفاه والاستقرار للشعب الصومالي. (النهاية)
ط ا / م م ج
MENAFN13102023000071011013ID1107238806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.