Friday, 13 October 2023 10:15 GMT

انطلاق الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة الكويت

10/13/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 13 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة بمراكش أعمال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة وفود الدول الاعضاء بينها وفد دولة الكويت الذي يرأسه وزير المالية فهد الجار الله.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية" والعمل على تحسينها لتصبح أكثر انصافا واستيعابا لمصلحة الجميع مؤكدا أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب حلولا عالمية.
وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي "إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعدد الأطراف مبينا أنه "لئن كان قدرنا أن نحيا جميعا في هذا الكوكب فلا سبيل لأي بلد ليبني مستقبله بمعزل عن مراعاة مصائر بقية البلدان".
وشدد على ضرورة إعادة ضبط القواعد والاطر المنظمة لمعالجة إشكالية المديونية بما يجعلها تراعي ما تعانيه الفئة اأكثر مديونية من الدول ذات الدخل المنخفص من إكراهات تحد من قدرتها على المبادرة ومواجهة التحديات.
ومن جانبه أكد رئيس الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتن لعام 2023 وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو أن ثمة تحديات ضاغطة ترخي بظلالها على الاقتصادات العالمية من معالهما تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والصدمات المناخية ونقص الغذاء.
وأشار إلى آثار هذه التحديات على بلدان العالم لاسيما البلدان ذات الدخل المنخفص والمتوسط ما يدعو إلى البحث عن تنويع مصادر التمويل لتمكين هذه الدول من الحصول على التمويلات اللازمة لتجاوز اثار التحديات مؤكدا أهمية دور البنك وصندوق النقد الدوليين في توفير الحلول لهذه التحديات.
بدوره شدد رئيس البنك الدولي اجاي بانغا على أن العالم يشهد حالة من اللايقين لاسيما على المستوى الاقتصادي تتمثل أساسا في تراجع النمو وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الفقر والهشاشة والأزمات المناخية مشيرا إلى أن اندلاع الصراعات والحروب فاقمت من هذه الأوضاع وزادتها سوءا.
وأوضح أن هذه التحديات أدت إلى تفاقم حالة عدم المساواة وضعف النمو الاقتصادي لاسيما في البلدان النامية حيث تراجع النمو من 6 إلى 5 بالمئة خلال العقدين الأخيرين وقد تصل هذه النسبة إلى 4 بالمئة علما أن خسارة واحد بالمئة من النمو يدفع 50 مليون نسمة إلى الفقر و100 مليون إلى الفقر المدقع.
وأكد أن التزام البنك الدولي إزاء هذه التحديات يملي عليه إعادة النظر في طريقة اشتغاله لكي يستجيب لها بما يلزم من الفعالية لافتا إلى "وجود رؤية جديدة لدى البنك تشيع التفاؤل وتتطلع إلى إيجاد عالم ينعم بمقومات التنمية وخال من الفقر".
وذكر أن البنك ماض في تعزيز أدواته المالية لزيادة قدرته على التمويل والاقراض من أجل الاستجابة للتحديات المطروحة لاسيما في مجال مكافحة الفقر والتغير المناخي وإشكالية الدين مبينا أن من شأن تعزيز هذه الأدوات أن تزيد قدرة البنك على الاقراض ب 150 مليار دولار على مدى العقد الحالي.
ومن جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيالينا غورغييفا إن العالم يمر بمخاطر وتحديات تؤثر أكثر على الفئات الأكثر ضعفا في العالم فالتضخم وتراجع النمو والفقر والتغير المناخي هي عوامل تكرس فجوة التباعد بين البلدان وداخلها لافتا إلى أن الاجراءات "التي سنتخذها معا هي ما سيحدد مساراتنا الاساسية في المستقبل".
وتشكل تحديات التغير المناخي والفقر والأمن الغذائي أهم محاور الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين لبحث إمكانيات انفتاح هاتين المؤسستين على دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وفق شروط مساعدة ومرنة بما يؤدي إلى تجاوز الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في دينامية التنمية المستدامة. (النهاية) م ري / م م ج

MENAFN13102023000071011013ID1107238805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث