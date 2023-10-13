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منتخب الكويت للبولينغ يتأهل للدور الثاني لمسابقة الثلاثي ضمن منافسات بطولة العالم

10/13/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت للبولينغ والمكون من اللاعبين أصيل الرومي ومصطفى الموسوي وعلي حيدر مساء اليوم الجمعة للدور الثاني لمسابقة الثلاثي ضمن منافسات بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات والتي تقام في نادي البولينغ الكويتي وتختتم الاحد المقبل.
وقال اداري المنتخب الكويتي ابراهيم الجدي في تصريح للصحفيين ان لاعبي (أزرق البولينغ) قدموا مستوى متميزا في هذه المسابقة والتي شهدت ندية وقوة من جميع المنتخبات المشاركة ليحققوا أفضل نتيجة لهم منذ انطلاق منافسات البطولة والتي تضمنت حتى الان اقامة مسابقتي الفردي والزوجي.
واضاف الجدي ان الثلاثي الكويتي سيخوض غدا السبت منافسات الدور الثاني المؤهلة للأدوار النهائية والتي من المتوقع ان تظهر بمستوى فني عال نظرا لتواجد اكبر منتخبات العالم متمنيا ان يقدم اللاعبون الكويتيون أفضل اداء لهم للفوز باحد المراكز الأولى بالمسابقة.
واعتبر ان اقامة هذه البطولة العالمية بالكويت شكلت فرصة مؤاتية للاعبي ولاعبات الكويت للاحتكاك مع نظرائهم من المصنفين الاوائل بالعالم ما سيسهم برفع مستواهم الفني مشيدا باداء لاعبي الكويت بهذه المسابقة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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