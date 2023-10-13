منتخب الكويت للبولينغ يتأهل للدور الثاني لمسابقة الثلاثي ضمن منافسات بطولة العالم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت للبولينغ والمكون من اللاعبين أصيل الرومي ومصطفى الموسوي وعلي حيدر مساء اليوم الجمعة للدور الثاني لمسابقة الثلاثي ضمن منافسات بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات والتي تقام في نادي البولينغ الكويتي وتختتم الاحد المقبل.
وقال اداري المنتخب الكويتي ابراهيم الجدي في تصريح للصحفيين ان لاعبي (أزرق البولينغ) قدموا مستوى متميزا في هذه المسابقة والتي شهدت ندية وقوة من جميع المنتخبات المشاركة ليحققوا أفضل نتيجة لهم منذ انطلاق منافسات البطولة والتي تضمنت حتى الان اقامة مسابقتي الفردي والزوجي.
واضاف الجدي ان الثلاثي الكويتي سيخوض غدا السبت منافسات الدور الثاني المؤهلة للأدوار النهائية والتي من المتوقع ان تظهر بمستوى فني عال نظرا لتواجد اكبر منتخبات العالم متمنيا ان يقدم اللاعبون الكويتيون أفضل اداء لهم للفوز باحد المراكز الأولى بالمسابقة.
واعتبر ان اقامة هذه البطولة العالمية بالكويت شكلت فرصة مؤاتية للاعبي ولاعبات الكويت للاحتكاك مع نظرائهم من المصنفين الاوائل بالعالم ما سيسهم برفع مستواهم الفني مشيدا باداء لاعبي الكويت بهذه المسابقة.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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