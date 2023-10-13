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رئيس وزراء قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة

10/13/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 –10 (كونا) –- شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة العمل لفتح ممرات إنسانية للسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة وبشكل عاجل خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي القصف والحصار.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة اليوم الجمعة حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.
ووفق البيان أكد الشيخ محمد موقف قطر الثابت في إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وسعيها منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات إلى خفض التصعيد والإفراج عن الأسرى والتواصل مع الأطراف المختلفة لضمان احتواء المواجهات وعدم اتساع دائرتها إقليميا.
وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة والشركاء الفاعلين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال وتوفير الحماية التامة لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان مؤكدا أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أكد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصل الوزير الأمريكي إلى الدوحة في وقت سابق اليوم قادما من الأردن حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وذلك في إطار جولة له بالمنطقة تشمل كذلك السعودية ومصر والإمارات لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. (النهاية)

س س س / م م ج



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