الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة، وطالبت "بفترات توقف في المعارك".
وأفاد الصليب الأحمر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.
واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "التعليمات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بالطلب من جميع سكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، إلى جانب الحصار الكامل لغزة الذي يحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
وقالت "عندما تطلب سلطات عسكرية من أشخاص مغادرة منازلهم، يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حصول السكان على المستلزمات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء، وعدم فصل أفراد الأسرة الواحدة".
وتضيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يوجد مقرها في جنيف، أن سكان غزة "ليس لديهم أي مكان آمن يذهبون إليه" كما أن العديد من الأشخاص وبينهم المعوقون والمسنون والمرضى "لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم".
وتقول اللجنة التي تكثف جهودها الإنسانية في ، المنطقة إن فرقها ستكون بحاجة "لفترات توقف في المعارك لكي تعمل بفاعلية وبكل أمان".
وتضيف المنظمة أيضا، أنه بسبب حصار قطاع غزة، لن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على التعامل مع النزوح الجماعي للسكان في حين أن "الاحتياجات هائلة".
وتلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليمات بإخلاء مكتبها في غزة لكن المنظمة لا توضح في بيانها ما ستفعله وقالت "نحن قلقون جدا بشأن زملائنا في غزة وعائلاتهم، نبقى مصممين على القيام بكل ما بوسعنا لتقديم حماية ومساعدة إنسانية للسكان في غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 21:01:00
MENAFN13102023000117011021ID1107238802
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