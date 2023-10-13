الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة، وطالبت "بفترات توقف في المعارك".

وأفاد الصليب الأحمر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "التعليمات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بالطلب من جميع سكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، إلى جانب الحصار الكامل لغزة الذي يحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وقالت "عندما تطلب سلطات عسكرية من أشخاص مغادرة منازلهم، يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حصول السكان على المستلزمات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء، وعدم فصل أفراد الأسرة الواحدة".

وتضيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يوجد مقرها في جنيف، أن سكان غزة "ليس لديهم أي مكان آمن يذهبون إليه" كما أن العديد من الأشخاص وبينهم المعوقون والمسنون والمرضى "لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم".

وتقول اللجنة التي تكثف جهودها الإنسانية في ، المنطقة إن فرقها ستكون بحاجة "لفترات توقف في المعارك لكي تعمل بفاعلية وبكل أمان".

وتضيف المنظمة أيضا، أنه بسبب حصار قطاع غزة، لن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على التعامل مع النزوح الجماعي للسكان في حين أن "الاحتياجات هائلة".

وتلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليمات بإخلاء مكتبها في غزة لكن المنظمة لا توضح في بيانها ما ستفعله وقالت "نحن قلقون جدا بشأن زملائنا في غزة وعائلاتهم، نبقى مصممين على القيام بكل ما بوسعنا لتقديم حماية ومساعدة إنسانية للسكان في غزة".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

13/10/2023 21:01:00

