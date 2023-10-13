غوتيريش يدعو إسرائيل لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة السلطات الإسرائيلية إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إلى أن غوتيريش وفريقه على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية.

إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن دعوة القوات الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني يعيشون شمال غزة الى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، أمر مروع ولن يؤدي سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة بشكل أكبر إلى حافة الهاوية.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

13/10/2023 20:57:58