غوتيريش يدعو إسرائيل لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة السلطات الإسرائيلية إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إلى أن غوتيريش وفريقه على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية.
إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن دعوة القوات الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني يعيشون شمال غزة الى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، أمر مروع ولن يؤدي سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة بشكل أكبر إلى حافة الهاوية.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
13/10/2023 20:57:58
MENAFN13102023000117011021ID1107238801
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