المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي تنظم حملة للتبرع للأشقاء في غزة وسائر فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان13 تشرين الأول(بترا)- قررت المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، تنظيم حملة للتبرع تضامناً وعوناً للأشقاء في قطاع غزة وسائر فلسطين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية .
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة شحاده أبو بقر، إن الحملة تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لثلاثة أيام بمباركة ودعم من مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والصحفية، وهي حملة اختيارية يساهم فيها كل من يرغب وبحسب إمكانياته.
وأضاف، أنه تواصل مع الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي لمعرفة ما يحتاجه الأهل في قطاع غزة في هذا الوقت العصيب، حيث أوضح الدكتور الشبلي، أن الأولوية، هي للمواد الغذائية وللخيم والمولدات الكهربائية .
وستشرف اللجنة الاجتماعية في المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" على الحملة واستلام التبرعات سواء من الزملاء العاملين في المؤسسة أو من يرغب من المواطنين الكرام ليصار في نهاية اليوم الثالث للحملة إلى تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية .
وتمنى أبو بقر، أن تكون هذه الحملة بمثابة قدوة خير للشركات والمؤسسات والأفراد للمبادرة بالتبرع للأهل في فلسطين باعتبار أن ذلك من أفضل صور التضامن مع الأشقاء لتوفير ما يحتاجونه في ظروف صعبة يمرون بها اليوم .
--(بترا)
م ق/ح أ
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13/10/2023 19:22:19
MENAFN13102023000117011021ID1107238799
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