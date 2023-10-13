المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي تنظم حملة للتبرع للأشقاء في غزة وسائر فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان13 تشرين الأول(بترا)- قررت المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، تنظيم حملة للتبرع تضامناً وعوناً للأشقاء في قطاع غزة وسائر فلسطين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية .

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة شحاده أبو بقر، إن الحملة تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لثلاثة أيام بمباركة ودعم من مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والصحفية، وهي حملة اختيارية يساهم فيها كل من يرغب وبحسب إمكانياته.

وأضاف، أنه تواصل مع الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي لمعرفة ما يحتاجه الأهل في قطاع غزة في هذا الوقت العصيب، حيث أوضح الدكتور الشبلي، أن الأولوية، هي للمواد الغذائية وللخيم والمولدات الكهربائية .

وستشرف اللجنة الاجتماعية في المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" على الحملة واستلام التبرعات سواء من الزملاء العاملين في المؤسسة أو من يرغب من المواطنين الكرام ليصار في نهاية اليوم الثالث للحملة إلى تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية .

وتمنى أبو بقر، أن تكون هذه الحملة بمثابة قدوة خير للشركات والمؤسسات والأفراد للمبادرة بالتبرع للأهل في فلسطين باعتبار أن ذلك من أفضل صور التضامن مع الأشقاء لتوفير ما يحتاجونه في ظروف صعبة يمرون بها اليوم .

--(بترا)

م ق/ح أ

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13/10/2023 19:22:19