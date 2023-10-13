الجيش اللبناني يرد بالقصف المدفعي على مواقع الجيش الإسرائيلي

الجيش اللبناني يرد بالقصف المدفعي على مواقع الجيش الإسرائيلي
التاريخ
10/13/2023 2:36:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش اللبناني بدأ قصفاً مدفعياً على مواقع للجيش الإسرائيلي.
وأضاف، أن القصف المدفعي جاء رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في الضهيرة والعديسة وإصابة برج مراقبة تابع للجيش اللبناني.
--(بترا)
ب.ا/م ق/ح أ
13/10/2023 18:52:58
MENAFN13102023000117011021ID1107238798
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