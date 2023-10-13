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الجيش اللبناني يرد بالقصف المدفعي على مواقع الجيش الإسرائيلي

10/13/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش اللبناني بدأ قصفاً مدفعياً على مواقع للجيش الإسرائيلي.
وأضاف، أن القصف المدفعي جاء رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في الضهيرة والعديسة وإصابة برج مراقبة تابع للجيش اللبناني.
--(بترا)
ب.ا/م ق/ح أ
13/10/2023 18:52:58

MENAFN13102023000117011021ID1107238798

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