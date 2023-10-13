استشهاد صحفي بجنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- أفادت مصادر صحفية لبنانية، أن صحفياً استشهد مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان بعد إصابته بالقذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان.

وذكرت قناة الجزيرة، أن المراسلة كارمن جوخدار والمصور ايلي براخيا قد أصيبا في قصف إسرائيلي على سيارتهما بمنطقة علما الشعب بجنوب لبنان.

--(بترا)

ب.ا/م ق/ح أ

13/10/2023 18:51:09