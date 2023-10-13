استشهاد صحفي بجنوب لبنان
التاريخ
10/13/2023 2:36:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- أفادت مصادر صحفية لبنانية، أن صحفياً استشهد مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان بعد إصابته بالقذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان.
وذكرت قناة الجزيرة، أن المراسلة كارمن جوخدار والمصور ايلي براخيا قد أصيبا في قصف إسرائيلي على سيارتهما بمنطقة علما الشعب بجنوب لبنان.
--(بترا)
ب.ا/م ق/ح أ
13/10/2023 18:51:09
MENAFN13102023000117011021ID1107238797
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