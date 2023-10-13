بوتين: يتعيّن البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتعين البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظراً لأنه لم تعد هناك بدائل أخرى.
وأضاف بوتين في خطابه أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في عاصمة قرغيزيا بشكيك، ، تعليقاً على العملية البرية المحتملة في غزة، أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة.
وقال بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مضيفاً أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.
وأكد على، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، مشيراً إلى أنه تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعوداً منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف، أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حقهم (الفلسطينيون) التعويل على تنفيذ هذه الوعود.
وقال، إن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضاً في طبيعة التنفيذ، ولكن في الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضاً بأسلوب قاس للغاية.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
13/10/2023 18:29:56
MENAFN13102023000117011021ID1107238795
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