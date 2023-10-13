بوتين: يتعيّن البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتعين البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظراً لأنه لم تعد هناك بدائل أخرى.

وأضاف بوتين في خطابه أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، في عاصمة قرغيزيا بشكيك، ، تعليقاً على العملية البرية المحتملة في غزة، أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة.

وقال بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مضيفاً أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وأكد على، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، مشيراً إلى أنه تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعوداً منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حقهم (الفلسطينيون) التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وقال، إن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضاً في طبيعة التنفيذ، ولكن في الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضاً بأسلوب قاس للغاية.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

13/10/2023 18:29:56