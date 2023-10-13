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تبادل إطلاق نار بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

10/13/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- قال مصدر أمني لبناني، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأضاف المصدر، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف مدفعية على منطقة الظهيرة الجنوبية.
--(بترا)
ب.أ/م ق/ح أ
13/10/2023 18:27:55

MENAFN13102023000117011021ID1107238794

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