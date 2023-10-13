تبادل إطلاق نار بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

تبادل إطلاق نار بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
10/13/2023 2:36:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- قال مصدر أمني لبناني، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأضاف المصدر، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف مدفعية على منطقة الظهيرة الجنوبية.
--(بترا)
ب.أ/م ق/ح أ
13/10/2023 18:27:55
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