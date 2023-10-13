الجامعة العربية والبرازيل يؤكدان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة13 تشرين الأول(بترا)- شددت الجامعة العربية على مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي تترأسه البرازيل حالياً، في لجم الجنون الإسرائيلي ووضع خط أحمر لهذه الممارسات.
وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من"سيلسو أموريم" مستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الخارجية اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتهيئة السبيل لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع لإغاثة السكان.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط شدد على نحو خاص على خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى نقل السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهجيرهم قسرياً على نحو يشكل انتهاكاً صارخا وفجا للقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
13/10/2023 18:26:44
MENAFN13102023000117011021ID1107238793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.