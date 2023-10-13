الجامعة العربية والبرازيل يؤكدان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة13 تشرين الأول(بترا)- شددت الجامعة العربية على مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي تترأسه البرازيل حالياً، في لجم الجنون الإسرائيلي ووضع خط أحمر لهذه الممارسات.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من"سيلسو أموريم" مستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الخارجية اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتهيئة السبيل لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع لإغاثة السكان.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط شدد على نحو خاص على خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى نقل السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهجيرهم قسرياً على نحو يشكل انتهاكاً صارخا وفجا للقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

13/10/2023 18:26:44