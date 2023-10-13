اختتام أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية بالقاهرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 تشرين الأول (بترا)- اختتمت بالقاهرة اليوم الجمعة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
وبحثت اللجان جدول أعمال الجلسة القادمة، وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين الأجانب والعمل على منع تنقلهم بين الدول العربية.
وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ناقشت اللجنة في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.
بدورها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد إلى جانب إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.
من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نموا، فضلا عن إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.
وجاء الاجتماع تحضيراً لانعقاد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية .
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
13/10/2023 17:50:00
MENAFN13102023000117011021ID1107238792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.