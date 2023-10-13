اختتام أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية بالقاهرة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 13 تشرين الأول (بترا)- اختتمت بالقاهرة اليوم الجمعة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وبحثت اللجان جدول أعمال الجلسة القادمة، وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين الأجانب والعمل على منع تنقلهم بين الدول العربية.

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ناقشت اللجنة في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.

بدورها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد إلى جانب إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نموا، فضلا عن إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

وجاء الاجتماع تحضيراً لانعقاد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية .

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

13/10/2023 17:50:00