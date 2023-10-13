10 شهداء و 150 جريحاً في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
التاريخ
10/13/2023 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 150 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال موجة واسعة من المواجهات التي اندلعت عند مختلف خطوط التماس في أنحاء الضفة الغربية إسناداً للأهل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وارتقى الشهداء العشرة خلال مسيرات غاضبة ومواجهات عنيفة اندلعت بعد صلاة الجمعة اليوم وذلك في كل من الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة وطوباس ونابلس وقلقيلية وطولكرم.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 17:34:59
MENAFN13102023000117011021ID1107238791
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