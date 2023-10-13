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10 شهداء و 150 جريحاً في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

10/13/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 150 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال موجة واسعة من المواجهات التي اندلعت عند مختلف خطوط التماس في أنحاء الضفة الغربية إسناداً للأهل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وارتقى الشهداء العشرة خلال مسيرات غاضبة ومواجهات عنيفة اندلعت بعد صلاة الجمعة اليوم وذلك في كل من الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة وطوباس ونابلس وقلقيلية وطولكرم.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 17:34:59

MENAFN13102023000117011021ID1107238791

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