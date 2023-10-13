ميلوني: يمكن العمل لمنع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن "بالغ قلقها بشأن السيناريو العام" في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت في تصريحات للصحفيين من عاصمة موزمبيق، "لكنني أعتقد أن هناك عملاً يمكن القيام به لمنع تصاعد الصراع وخروجه عن نطاق السيطرة".
ووصفت رئيسة الوزراء الوضع الراهن بـ"الحساس للغاية" وشددت على أنه "ينبغي علينا أن نحافظ فيه على أعلى مستوى ممكن من الحوار مع الحلفاء والجهات الفاعلة التي قد تكون معنية"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.
وقالت "نحن نعمل حاليًا مع جميع اللاعبين في المنطقة، وقد تواصلت مع مختلف رؤساء الدول والحكومات.
وأردفت "نحاول تبادل المعلومات والحفاظ على اتصالات شاملة لتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي أكبر بكثير، إنها مرحلة حساسة للغاية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
13/10/2023 17:34:11
MENAFN13102023000117011021ID1107238790
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