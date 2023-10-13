ميلوني: يمكن العمل لمنع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن "بالغ قلقها بشأن السيناريو العام" في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت في تصريحات للصحفيين من عاصمة موزمبيق، "لكنني أعتقد أن هناك عملاً يمكن القيام به لمنع تصاعد الصراع وخروجه عن نطاق السيطرة".

ووصفت رئيسة الوزراء الوضع الراهن بـ"الحساس للغاية" وشددت على أنه "ينبغي علينا أن نحافظ فيه على أعلى مستوى ممكن من الحوار مع الحلفاء والجهات الفاعلة التي قد تكون معنية"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت "نحن نعمل حاليًا مع جميع اللاعبين في المنطقة، وقد تواصلت مع مختلف رؤساء الدول والحكومات.

وأردفت "نحاول تبادل المعلومات والحفاظ على اتصالات شاملة لتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي أكبر بكثير، إنها مرحلة حساسة للغاية".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

13/10/2023 17:34:11