1843 شهيداً و7138 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيداً و7138 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيداً، و6388 مصاباً، وفي الضفة الغربية 44 شهيداً، وأكثر من 700 مصاب، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

13/10/2023 17:20:38