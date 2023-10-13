الملك ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع المتدهورة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، سبل توحيد الجهود الدولية من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك، عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.

وحذر جلالة الملك من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها.

--(بترا)

م ق/أس

13/10/2023 17:29:01