الملك ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع المتدهورة في غزة

الملك ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع المتدهورة في غزة
التاريخ
10/13/2023 2:36:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، سبل توحيد الجهود الدولية من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.
وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك، عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.
وحذر جلالة الملك من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها.
--(بترا)
م ق/أس
13/10/2023 17:29:01
MENAFN13102023000117011021ID1107238787
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