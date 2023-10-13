إغلاق جسر الملك حسين اليوم وغدا السبت بشكل كامل

إغلاق جسر الملك حسين اليوم وغدا السبت بشكل كامل
التاريخ
10/13/2023 2:36:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1000 مسافر فقط بالمغادرة.
وأشارت إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .
وأكّدت، بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقاً تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد.
ودعت المديرية إلى التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .
--(بترا)
ل م/م ق/أس
13/10/2023 17:15:22
MENAFN13102023000117011021ID1107238786
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