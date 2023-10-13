إغلاق جسر الملك حسين اليوم وغدا السبت بشكل كامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1000 مسافر فقط بالمغادرة.

وأشارت إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .

وأكّدت، بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقاً تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد.

ودعت المديرية إلى التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

--(بترا)

ل م/م ق/أس

13/10/2023 17:15:22