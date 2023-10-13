إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن مواجهات اندلعت في محيط حاجز الجلمة العسكري، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان، الذين خرجوا في مسيرة سلمية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري بالكتف والعشرات بحالات اختناق.
وفي السياق ذاته، أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري شرق جنين .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 16:09:21
MENAFN13102023000117011021ID1107238784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.