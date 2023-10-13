إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن مواجهات اندلعت في محيط حاجز الجلمة العسكري، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان، الذين خرجوا في مسيرة سلمية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري بالكتف والعشرات بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري شرق جنين .

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

13/10/2023 16:09:21