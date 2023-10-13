افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أمس الخميس، في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعمان، معرض مركز التراث الفلسطيني الـ13 بعنوان "تراثي هويتي".

وفي افتتاح المعرض، الذي نظمة المركز بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الأردن والنقابة، قالت النجار، إن الأردن في حالة من التضامن مع ما يجري في غزة، لافتة إلى خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، وأكد فيه على الثوابت الوطنية الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ونوهت النجار خلال تجوالها في أروقة المعرض، بجهود النساء المتميزات اللاتي أسهمن بتقديم المعروضات وعملهن المستدام بصمود من أجل حماية التراث الفلسطيني والذي يمثل جزءًا من النضال الوطني ويبرز الصناعات الثقافية الابداعية التي ترسخ عناصر التراث الفلسطيني ويعبر عن صمود الشعب الفلسطيني أمام التحديات ومحاولات المحو والتشويه.

وقالت النجار، إن وزارة الثقافة تعمل على التعاون مع الجانب الفلسطيني في موضوعات حماية التراث، منوهة بالتماثل والتشابه والتشاركية الجميلة في عناصر التراث الاردني والفلسطيني .

واشتمل المعرض على مشغولات حرفية يدوية ومنسوجات ومطرزات فنية تنهل من الموروث الشعبي الفلسطيني.

--(بترا)

م ت/م ق/أس

13/10/2023 16:05:26