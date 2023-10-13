افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أمس الخميس، في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعمان، معرض مركز التراث الفلسطيني الـ13 بعنوان "تراثي هويتي".
وفي افتتاح المعرض، الذي نظمة المركز بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الأردن والنقابة، قالت النجار، إن الأردن في حالة من التضامن مع ما يجري في غزة، لافتة إلى خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، وأكد فيه على الثوابت الوطنية الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ونوهت النجار خلال تجوالها في أروقة المعرض، بجهود النساء المتميزات اللاتي أسهمن بتقديم المعروضات وعملهن المستدام بصمود من أجل حماية التراث الفلسطيني والذي يمثل جزءًا من النضال الوطني ويبرز الصناعات الثقافية الابداعية التي ترسخ عناصر التراث الفلسطيني ويعبر عن صمود الشعب الفلسطيني أمام التحديات ومحاولات المحو والتشويه.
وقالت النجار، إن وزارة الثقافة تعمل على التعاون مع الجانب الفلسطيني في موضوعات حماية التراث، منوهة بالتماثل والتشابه والتشاركية الجميلة في عناصر التراث الاردني والفلسطيني .
واشتمل المعرض على مشغولات حرفية يدوية ومنسوجات ومطرزات فنية تنهل من الموروث الشعبي الفلسطيني.
--(بترا)
م ت/م ق/أس
13/10/2023 16:05:26
MENAFN13102023000117011021ID1107238783
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