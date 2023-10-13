استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف، جنوب مدينة طوباس شرقي الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون.

وكانت مواجهات، اندلعت بعد ظهر اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال قرب قرية عاطوف جنوب طوباس، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، إضافة إلى العديد بحالات اختناق بالغاز السام.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

13/10/2023 16:00:17