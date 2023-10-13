استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أولا غرب الخليل

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أولا غرب الخليل
التاريخ
10/13/2023 2:36:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي بالخليل، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في البلدة أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 15:59:16
MENAFN13102023000117011021ID1107238781
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