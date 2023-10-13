استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أولا غرب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي بالخليل، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في البلدة أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين .

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

13/10/2023 15:59:16