إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/13/2023 2:36:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم والبطن، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي بمدينة قلقيلية، نقلا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.
--(بترا)
م . ف/أس
13/10/2023 15:42:49
MENAFN13102023000117011021ID1107238779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.