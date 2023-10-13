إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم والبطن، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي بمدينة قلقيلية، نقلا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

--(بترا)

م . ف/أس

13/10/2023 15:42:49