3 إصابات خطيرة برصاص المستوطنين المتطرفين في يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن يهودي متطرف، اليوم الجمعة، واثنان آخران برضوض، في قرية تواني بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأكد رئيس مجلس قرية تواني محمد ربعي في بيان، أن مستعمراً، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على الشاب زكريا نعيم العدرة خلال تواجده بالقرب من مسجد القرية، وأصابه في بطنه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا، حيث وصفت إصابته بالحرجة.
وأضاف، أن جيش الاحتلال اعتدى على شابين بأعقاب البنادق ما أدى لإصابة أحدهما في الرأس، والآخر بالصدر، نقلا إثرها إلى العيادات الصحية في يطا.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 15:27:35
MENAFN13102023000117011021ID1107238778
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