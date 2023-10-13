3 إصابات خطيرة برصاص المستوطنين المتطرفين في يطا جنوب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- أصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن يهودي متطرف، اليوم الجمعة، واثنان آخران برضوض، في قرية تواني بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكد رئيس مجلس قرية تواني محمد ربعي في بيان، أن مستعمراً، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على الشاب زكريا نعيم العدرة خلال تواجده بالقرب من مسجد القرية، وأصابه في بطنه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأضاف، أن جيش الاحتلال اعتدى على شابين بأعقاب البنادق ما أدى لإصابة أحدهما في الرأس، والآخر بالصدر، نقلا إثرها إلى العيادات الصحية في يطا.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

13/10/2023 15:27:35