Friday, 13 October 2023 10:12 GMT

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

10/13/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد طفل (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في بيت فوريك في منطقة الرأس.
--(بترا)
م . ف/أس
13/10/2023 15:17:52

MENAFN13102023000117011021ID1107238777

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