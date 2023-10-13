استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد طفل (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في بيت فوريك في منطقة الرأس. --(بترا) م . ف/أس 13/10/2023 15:17:52

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