شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 15:07:16
MENAFN13102023000117011021ID1107238775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.