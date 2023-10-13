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شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم

10/13/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 15:07:16

MENAFN13102023000117011021ID1107238775

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