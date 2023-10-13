الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في عمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وشدد الرئيس عباس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لهم، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.
وحذر الرئيس الفلسطيني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في القطاع، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، داعيا إلى ضرورة وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.
وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
--(بترا)
رصد/م ق/أس
13/10/2023 15:06:16
MENAFN13102023000117011021ID1107238774
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