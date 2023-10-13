الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في عمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وشدد الرئيس عباس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لهم، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وحذر الرئيس الفلسطيني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في القطاع، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، داعيا إلى ضرورة وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

--(بترا)

رصد/م ق/أس

13/10/2023 15:06:16