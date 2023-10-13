يونيسف: مليون شخص في غزة لا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، أن مليون شخص في قطاع غزة لا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

جاء ذلك في تغريدة على حساب "يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على منصة "إكس" تعليقا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ أيام على المناطق السكنية بالقطاع.

وأضافت المنظمة: "مرعوبون من المشاهد القادمة من غزة، عدد كبير من الأطفال بين الضحايا، مليون شخص ليس لديهم مكانا آمنا للذهاب إليه، هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف على الفور".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 14:45:23