الأشغال تنهي أعمال تعبيد طريق وادي شجرة في محافظة البلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العمل في مشروع تعبيد جزء من طريق وادي الشجرة-دوار الكمالية في محافظة البلقاء.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، بلغت قيمة المشروع 75 ألف دينار من مخصصات موازنة مجلس اللامركزية بمحافظة البلقاء، وتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المقرر، حيث بلغت مدة العمل ثلاثون يوما فقط.
واشتمل المشروع على أعمال كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة المتضررة وإعادة تنفيذ طبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية مع ما يلزم من رفع مناهل الخدمات القائمة وتنظيف جريلات تصريف مياه الأمطار .
--(بترا)
م ح/م ق/أس
13/10/2023 14:42:42
MENAFN13102023000117011021ID1107238772
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