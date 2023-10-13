Friday, 13 October 2023 10:11 GMT

الأشغال تنهي أعمال تعبيد طريق وادي شجرة في محافظة البلقاء

10/13/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العمل في مشروع تعبيد جزء من طريق وادي الشجرة-دوار الكمالية في محافظة البلقاء.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، بلغت قيمة المشروع 75 ألف دينار من مخصصات موازنة مجلس اللامركزية بمحافظة البلقاء، وتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المقرر، حيث بلغت مدة العمل ثلاثون يوما فقط.
واشتمل المشروع على أعمال كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة المتضررة وإعادة تنفيذ طبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية مع ما يلزم من رفع مناهل الخدمات القائمة وتنظيف جريلات تصريف مياه الأمطار .
--(بترا)
م ح/م ق/أس
13/10/2023 14:42:42

MENAFN13102023000117011021ID1107238772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث