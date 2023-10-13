الأشغال تنهي أعمال تعبيد طريق وادي شجرة في محافظة البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العمل في مشروع تعبيد جزء من طريق وادي الشجرة-دوار الكمالية في محافظة البلقاء.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، بلغت قيمة المشروع 75 ألف دينار من مخصصات موازنة مجلس اللامركزية بمحافظة البلقاء، وتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المقرر، حيث بلغت مدة العمل ثلاثون يوما فقط.

واشتمل المشروع على أعمال كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة المتضررة وإعادة تنفيذ طبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية مع ما يلزم من رفع مناهل الخدمات القائمة وتنظيف جريلات تصريف مياه الأمطار .

--(بترا)

م ح/م ق/أس

13/10/2023 14:42:42