الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ آذار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ آذار.
وتأتي مكاسب الذهب وسط تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في أميركا عن أيلول، وتوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها.
وعلى صعيد التداولات التي نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمئة إلى 1899 دولارا للأونصة.
وتلقى الذهب دعما مع التوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، ليتجه نحو مكاسب بنحو 2 بالمئة عن مدار الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 14:36:06
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