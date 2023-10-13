الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ آذار.

وتأتي مكاسب الذهب وسط تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في أميركا عن أيلول، وتوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها.

وعلى صعيد التداولات التي نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمئة إلى 1899 دولارا للأونصة.

وتلقى الذهب دعما مع التوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، ليتجه نحو مكاسب بنحو 2 بالمئة عن مدار الأسبوع.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 14:36:06