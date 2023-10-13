طائرة عارضة تحط بمطار الملك الحسين الدولي مدعومة من هيئة تنشيط السياحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة عارضة قادمة من بلغاريا، تحمل على متنها 117 سائحاً، مفتتحةً موسماً يستمر حتى نهاية العام بمجموع 11 رحلة، تقل 1650 سائحاً، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم من قبل شركة " أباكس تورز" البلغارية، عبر وكلائهم شركة ترافكو للسياحة والسفر.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الجمعة، قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن استقبال السياح في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.
من جانبه، قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح من خلال الطيران العارض للمملكة خلال العام الحالي.
وبين عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيراً إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي.
وبين، أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من قارة أوروبا.
وتابع عربيات، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمّان والعقبة، وبقية المناطق السياحية في الأردن.
جدير بالذكر، أن المجموعات السياحية الخارجية لا تزال مستمرة في الوفود إلى العقبة و المثلث الذهبي وادي رم والبترا، فضلاً عن وصول المخيمات السياحية في مناطق الديسة ورمّ لحدها الأقصى، ولا يزال الطلب عبر الحجوزات المباشرة " البوكنغ" في الانتظار حتى بداية العام المقبل 2024 .
--(بترا)
ح خ/م ق/أس
13/10/2023 14:32:56
MENAFN13102023000117011021ID1107238770
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