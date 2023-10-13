طائرة عارضة تحط بمطار الملك الحسين الدولي مدعومة من هيئة تنشيط السياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة عارضة قادمة من بلغاريا، تحمل على متنها 117 سائحاً، مفتتحةً موسماً يستمر حتى نهاية العام بمجموع 11 رحلة، تقل 1650 سائحاً، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم من قبل شركة " أباكس تورز" البلغارية، عبر وكلائهم شركة ترافكو للسياحة والسفر.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الجمعة، قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن استقبال السياح في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح من خلال الطيران العارض للمملكة خلال العام الحالي.

وبين عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيراً إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي.

وبين، أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من قارة أوروبا.

وتابع عربيات، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمّان والعقبة، وبقية المناطق السياحية في الأردن.

جدير بالذكر، أن المجموعات السياحية الخارجية لا تزال مستمرة في الوفود إلى العقبة و المثلث الذهبي وادي رم والبترا، فضلاً عن وصول المخيمات السياحية في مناطق الديسة ورمّ لحدها الأقصى، ولا يزال الطلب عبر الحجوزات المباشرة " البوكنغ" في الانتظار حتى بداية العام المقبل 2024 .

--(بترا)

ح خ/م ق/أس

13/10/2023 14:32:56