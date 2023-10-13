مكتب حقوق الإنسان يدعو للعدول عن إجبار سكان غزة للانتقال إلى جنوب القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- ضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صوته إلى دعوة المتحدث باسم الأمين العام للعدول عما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة انتقال جميع السكان شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، إن هذه التعليمات تؤثر على أكثر من مليون فلسطيني، من بينهم أطفال وكبار في السن ومرضى، وتجبرهم على الانتقال بوسائل نقل قليلة أو معدومة وبضمانات ضئيلة لسلامتهم في ظل استمرار الأعمال العدائية، داعية إلى إلغاء القرار، كما ذكر المتحدث باسم الأمين العام لتجنب وضع كارثي.

وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قالت شامداساني، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتابع الوضع الصعب للمدنيين في غزة وإسرائيل، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وأضافت: "كما شددنا من قبل يجب ألا يُستخدم المدنيون أبدا كورقة مساومة، إلا أننا ما زلنا نتلقى رسائل تفطر القلب من أناس لا حول لهم ولا قوة في غزة، يتنقلون من منزل لآخر يشعرون بالذعر، يسعون إلى أمان بعيد المنال.

وحثت إسرائيل على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية. وقالت إن القصف المدفعي والجوي قد أدى بالفعل إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة.

وأضافت إن تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى تثير القلق بشأن توجيه رسالة لأفراد "الجيش الإسرائيلي" بأن القانون الدولي الإنساني أصبح خيارا وليس أمرا إلزاميا.

وقالت إن "الحصار الكامل" الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه.

وأشارت إلى عدم السماح بدخول الوقود أو الغذاء أو الماء والإمدادات الطبية، بما يعرض جميع سكان غزة للخطر . وقالت: "مثل هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور بموجب القانون الدولي".

وقالت إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول على أن تصر وتساعد أطراف الصراع على الإنشاء الفوري لممر إنساني لضمان الوصول الإنساني الآمن وبدون معوقات.

وأضافت: "يجب ألا ننظر للوراء ونندم على عدم فعل كل ما باستطاعتنا لتجنب وقوع كارثة".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 14:15:32