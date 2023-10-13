رغم إجراءات الاحتلال 5 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 13 تشرين الأول (بترا)- أدى 5 آلاف مصل، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن شرطة الاحتلال سمحت لمن عمرهم فوق السبعين فقط الدخول للأقصى لتأدية الصلاة في رحابه الطاهر .

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

13/10/2023 14:00:35