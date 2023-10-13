رغم إجراءات الاحتلال 5 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

رغم إجراءات الاحتلال 5 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
التاريخ
10/13/2023 2:35:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 13 تشرين الأول (بترا)- أدى 5 آلاف مصل، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن شرطة الاحتلال سمحت لمن عمرهم فوق السبعين فقط الدخول للأقصى لتأدية الصلاة في رحابه الطاهر .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 14:00:35
MENAFN13102023000117011021ID1107238768
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