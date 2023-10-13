كلية إربد الجامعية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 13 تشرين الأول (بترا)– احتفلت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية أمس الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال رعايته الاحتفال، إلى جلال مناسبة ذكرى مولد سيد الخلق التي يجدد من خلالها المسلمون حبهم واتباعهم لمنهج رسولهم العظيم، مبيناً أن الاحتفال بمولد رسول الهدى دلالة وتأكيد على اتباع وتعظيم سنته الشريفة والاقتداء بهديه ونهجه.

وقال، إن ذكرى المولد النبوي فرصة لاستذكار مناقب وصفات وأخلاق الرسول العظيم، الذي جاء برسالة الحق التي كانت سبب عزة الأمة وانتصاراتها بعد أن أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وقادها بالإسلام وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف .

بدوره، بين عميد الكلية الدكتور يحي خريسات، ضرورة استذكار المعاني السامية لذكرى مولد النبي الكريم وما تعنيه للأمة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة حيث كان مولد نبي الأمة إيذانا بميلاد جديد للامة وبزوغ فجرها بين الأمم .

وتخلل الحفل الذي حضره مدير إفتاء إربد الدكتور عيسى الزعبي وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، أناشيد ومدائح نبوية قدمها طلبة الكلية.

--(بترا)

أ غ/م ق/أس

13/10/2023 13:21:21