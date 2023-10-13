Friday, 13 October 2023 10:11 GMT

الصفدي يلتقي نظيره الأميركي

10/13/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏عمان 13 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود التي تستهدف وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ومواجهة تداعياتهما الإنسانية وخطر استمرارهما وتمددهما على المنطقة برمتها.
وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم، مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.
--(بترا)
أس
13/10/2023 13:28:19

MENAFN13102023000117011021ID1107238766

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