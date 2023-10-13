الصفدي يلتقي نظيره الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود التي تستهدف وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ومواجهة تداعياتهما الإنسانية وخطر استمرارهما وتمددهما على المنطقة برمتها.
وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم، مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.
--(بترا)
أس
13/10/2023 13:28:19
MENAFN13102023000117011021ID1107238766
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