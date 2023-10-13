لبنان يدعو إلى وقف ما يجري من أحداث في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.
وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، دعا ميقاتي إلى بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على أن "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها"، لافتاً الى أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
--(بترا)
ف ج
13/10/2023 13:14:38
MENAFN13102023000117011021ID1107238765
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