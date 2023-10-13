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لبنان يدعو إلى وقف ما يجري من أحداث في غزة

10/13/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


بيروت 13 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.
وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، دعا ميقاتي إلى بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على أن "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها"، لافتاً الى أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
--(بترا)
ف ج
13/10/2023 13:14:38

MENAFN13102023000117011021ID1107238765

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