Friday, 13 October 2023 10:10 GMT

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة والقدس

10/13/2023 2:35:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسين مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة والقدس واعتقلت المواطنين الخمسين غالبيتهم من حركة حماس بزعم انهم مطلوبون.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 12:59:02

MENAFN13102023000117011021ID1107238764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث