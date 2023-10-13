الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة والقدس

رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسين مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة والقدس واعتقلت المواطنين الخمسين غالبيتهم من حركة حماس بزعم انهم مطلوبون. --(بترا) م.ف/م ق/أس 13/10/2023 12:59:02

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