الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة والقدس
التاريخ
10/13/2023 2:35:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسين مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة والقدس واعتقلت المواطنين الخمسين غالبيتهم من حركة حماس بزعم انهم مطلوبون.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
13/10/2023 12:59:02
MENAFN13102023000117011021ID1107238764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.