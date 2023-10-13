انطلاق أعمال مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- حاكم الخضير - انطلقت في عمان، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى (Adventure ELEVATE)، تحت شعار لنتشارك قوة الحكمة "Sharing Fierce Wisdom"، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وممثلين عن منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرة (ATTA) ومكاتب سياحة مختصة في سياحة المغامرة وإعلاميين.

وقال القيسي، خلال الافتتاح الذي شهد حضور 175 مشاركا، إن وزارة السياحة والآثار تولي سياحة المغامرة في الأردن أهمية كبرى، وأن المملكة مؤهلة لهذا النوع من السياحة بسبب طبيعتها الخلابة المتنوعة من الشمال إلى الجنوب، والتي تسهم بتقديم تجارب فريدة في المنطقة، إن لم تكن على مستوى العالم، مؤكدا سعي المملكة لتكون منتجا سياحيا متنوعا جاذبا لهذا النوع من السياحة بحلول عام 2030.

وأضاف أن" أهمية سياحة المغامرة تكمن في كونها رافدا مهما للسياحة المجتمعية، حيث أن درب الأردن مثلا، والمصنف السادس عالميا من قبل العديد من المنظمات السياحية التي تعنى بسياحة المغامرة، يرفد نحو 100 تجربة سياحية مجتمعية بالسياح من أصل 850 موجودة في مختلف أرجاء المملكة.

من جانبه، رحب عربيات بالمشاركين في المؤتمر قائلا: "يشرفني أن أرحب بكم في قلب ومركز سياحة المغامرة في منطقتنا النابضة بالحياة الأردن. اليوم، في العاصمة التاريخية عمان، نقف متحدين في شغفنا وحماسنا لسياحة المغامرة".

وأضاف أن" التحديات التي فرضها وباء كورونا كانت لا مثيل لها، لكنها كشفت، بعد زوالها، عن الرغبة البشرية الفطرية في المغامرة والاستكشاف، ولقد شهدنا طفرة في روح المغامرة بين المسافرين وكان الأردن على استعداد لاحتضان سواح المغامرة، وتقديم تجارب فريدة، حيث شهدنا ارتفاع واضح في عدد الرحالة المنفردين، الذين يسافرون للاستمتاع بالتجربة والثقافة الأردنية بشكل واضح".

وبين عربيات، أنه من خلال التعاون مع شركات الطيران منخفضة التكاليف وعروض المغامرات المتخصصة، قمنا بتلبية احتياجات السواح الفريدة مع مراعاة اعتبارات الميزانية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن الهيئة استضافت أكثر من 120 من مكاتب السياحة العالمية من شركات سياحة المغامرة، إضافة إلى استقبال أكثر من 85 شخصية إعلامية عالمية، وتوليد ما يزيد على 17 مليون دولار أمريكي من الأعمال السياحية الجديدة، إضافة إلى تأمين تغطية إعلامية بملايين الدولارات إقليميا ودوليا للترويج لسياحة المغامرة في الأردن والمنطقة.

وقال "تكمن ميزة الأردن في تنوعه، بدء من التخييم تحت النجوم الخلابة وصولا إلى الوديان الجميلة، ومن المشي لمسافات طويلة عبر وادي رم والبترا إلى الاستمتاع بنكهات وجبة محلية الصنع تجسد طعم الضيافة الأردنية الأصيلة، ما يولد ذكريات عزيزة على قلب كل سائح".

وأشار عربيات، الى أن سياحة المغامرة هي أداة للنمو المستدام، ومن خلال توجيه السياح أكثر إلى مختلف المسارات والمجتمعات، فإننا نضمن توزيعا أكثر توازنا لعائدات السياحة على مختلف شرائح المجتمع.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية في منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرة ATTA، غابريل ستويل، "لقد تعلمنا أن أفضل طريقة للمضي قدما هي تعزيز رؤية موحدة في المنطقة تعمل على تحقيق هدف مشترك"، مبينة أن "نجاح المؤتمر يعتمد على تمتع المشاركين بروح إيجابية واستعدادية للعمل مع شركاء جدد، حيث تتطلع المنظمة للعمل مع جميع المشاركين لزيادة حجم سياحة المغامرة الوافدة إلى الأردن والمنطقة.

وأضافت "لقد شهدنا نموا استثنائيا في سياحة المغامرة في جميع أنحاء المنطقة، منذ أن بدأنا استضافة هذا النوع من المؤتمرات المهمة لأول مرة".

وتابعت ستويل " من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نواصل تبادل خبراتنا ودعم سياحة المغامرة إلى هذه المناطق، والتي نعلم أنها تحقق آثارا اقتصادية إيجابية على المجتمعات المحلية."

ويعد مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى، الذي تستضيفه هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالشراكة مع منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرة (ATTA)، الحدث الأبرز لسوق المغامرة النشط في الأردن خصوصا، والمنطقة بشكل عام.

وبناء على نجاح النسخ السابقة من مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، قام المنظمون بحشد الجهود من أجل مواصلة عقد هذا النوع من المؤتمرات لتعزيز صورة الأردن والمنطقة كوجهة عالمية لسياحة المغامرة.

--(بترا)

ح خ/م ق/أس

13/10/2023 12:31:54