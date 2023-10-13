ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار

لندن 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي. وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الاسترليني اليوم مقابل الدولار 3ر0 بالمئة عند 221ر1 دولار. --(بترا) ر ش/أس 13/10/2023 12:18:05

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.