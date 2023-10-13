ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
10/13/2023 2:35:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي.
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الاسترليني اليوم مقابل الدولار 3ر0 بالمئة عند 221ر1 دولار.
--(بترا)
ر ش/أس
13/10/2023 12:18:05
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