الأمن العام يدعو للالتزام بالتعليمات والتقيد بالأماكن التي خُصصت للوقفات والتجمعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المواطنين كافة للتقيد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكدا على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها .
وأكد، أن رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إن البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن، مهيبا بهم التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص .
--(بترا)
م ق/أس
13/10/2023 12:20:02
MENAFN13102023000117011021ID1107238761
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