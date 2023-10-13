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الأمن العام يدعو للالتزام بالتعليمات والتقيد بالأماكن التي خُصصت للوقفات والتجمعات

10/13/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المواطنين كافة للتقيد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكدا على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها .
وأكد، أن رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إن البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن، مهيبا بهم التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص .
--(بترا)
م ق/أس
13/10/2023 12:20:02

MENAFN13102023000117011021ID1107238761

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