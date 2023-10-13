ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 13 تشرين الأول (بترا) عودة الجعافرة – واصلت مديرية ثقافة الكرك/ مركز الحسن الثقافي تقديم برنامج حوار مع مثقف- حكاية مدينة لتسليط الضوء على ذاكرة المدينة تاريخيا وحضاريا وشعبيا.
وقال الباحث حامد النوايسه خلال البرنامج الذي قدمته أمس الخميس الناشطة تهاني الحباشنة، إن مدينة الكرك المؤابية حاضرة التاريخ لأنها منذ نشأتها متفردة في تاريخها وموقعها الجغرافي ومكانها، مشيراً إلى أن المورث التاريخي والشعبي كائن حي مرتبط بالأرض والإنسان وحركته ووعيه المتطور.
وأشار النوايسه إلى أبرز القصص والحكايا الشعبية المتوارثة عبر التاريخ حول مدينة الكرك والتي يتناقلها الناس كحكاية الناصر برقوق المملوكي، وشعار أرفع رأسك أنت بالكرك وارتباطه بنخوة أهل المدينة لإنقاذ ضيف الكرك برقوق وحمايته من القتل من قبل خصومه، كما تحدث عن مكانة المرأة بالمدينة عبر التاريخ ودورها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الحديث عن بناء مدرسة الكرك الثانوية عام 1898 أيام العثمانيين كمدرسة رشدية وطبيعية فن وهندسة العمارة الفريد من نوعه .
من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المديرية حريصة على تواصل تقديم حلقات برنامج حوار مع مثقف نظرا لأهميته الثقافية والتاريخية بحياة الأجيال لإبراز القيم الحضارية والتاريخية والموروث الثقافي للمدينة.
--(بترا)
ع ج/م ق/أس
13/10/2023 11:54:10
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