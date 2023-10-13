Friday, 13 October 2023 10:10 GMT

ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

10/13/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 13 تشرين الأول (بترا) عودة الجعافرة – واصلت مديرية ثقافة الكرك/ مركز الحسن الثقافي تقديم برنامج حوار مع مثقف- حكاية مدينة لتسليط الضوء على ذاكرة المدينة تاريخيا وحضاريا وشعبيا.
وقال الباحث حامد النوايسه خلال البرنامج الذي قدمته أمس الخميس الناشطة تهاني الحباشنة، إن مدينة الكرك المؤابية حاضرة التاريخ لأنها منذ نشأتها متفردة في تاريخها وموقعها الجغرافي ومكانها، مشيراً إلى أن المورث التاريخي والشعبي كائن حي مرتبط بالأرض والإنسان وحركته ووعيه المتطور.
وأشار النوايسه إلى أبرز القصص والحكايا الشعبية المتوارثة عبر التاريخ حول مدينة الكرك والتي يتناقلها الناس كحكاية الناصر برقوق المملوكي، وشعار أرفع رأسك أنت بالكرك وارتباطه بنخوة أهل المدينة لإنقاذ ضيف الكرك برقوق وحمايته من القتل من قبل خصومه، كما تحدث عن مكانة المرأة بالمدينة عبر التاريخ ودورها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الحديث عن بناء مدرسة الكرك الثانوية عام 1898 أيام العثمانيين كمدرسة رشدية وطبيعية فن وهندسة العمارة الفريد من نوعه .
من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المديرية حريصة على تواصل تقديم حلقات برنامج حوار مع مثقف نظرا لأهميته الثقافية والتاريخية بحياة الأجيال لإبراز القيم الحضارية والتاريخية والموروث الثقافي للمدينة.
--(بترا)
ع ج/م ق/أس
13/10/2023 11:54:10

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