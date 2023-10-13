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ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 5 بالمئة

10/13/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- واصلت أسعار الغاز ارتفاعها في البورصات الأوروبية اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنحو 5 بالمئة، وتجاوزت مستوى 600 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 آذار 2023.
ووفق ما أوردته وكالة "نوفوستي"، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر (تي تي أف)، أكبر مركز في أوروبا، بنسبة 5 بالمئة إلى 610.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 556.1 دولار لكل ألف متر مكعب. ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 11:48:57

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