ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 5 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- واصلت أسعار الغاز ارتفاعها في البورصات الأوروبية اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنحو 5 بالمئة، وتجاوزت مستوى 600 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 آذار 2023.
ووفق ما أوردته وكالة "نوفوستي"، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر (تي تي أف)، أكبر مركز في أوروبا، بنسبة 5 بالمئة إلى 610.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 556.1 دولار لكل ألف متر مكعب. ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 11:48:57
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