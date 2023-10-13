تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية والآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- انخفضت المؤشرات الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع ترقب بدء إعلان نتائج الأعمال في أميركا.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.18 بالمئة إلى 452 نقطة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة عند 15395 نقطة، وكاك الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7099 نقطة، فيما استقر فوتسي البريطاني مسجلاً 7649 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

كما تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي لأول مرة في 4 جلسات بنحو 0.6 بالمئة إلى 32315 نقطة.

لكن على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 4.26 بالمئة، في أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع، أما المؤشر توبكس فهبط بنسبة 1.44 بالمئة.

وحسب وكالة بلومبرغ، توقفت مسيرة صعود الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1 بالمئة، وأصبح في طريقه لوقف سلسلة الصعود التي استمرت ستة أيام، مع انخفاض عدة مؤشرات رئيسية في المنطقة. وواصلت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني خسائرها بعدما جاءت أسعار المستهلكين والمنتجين دون التوقعات، مما يشير إلى أن اقتصاد البلاد ما يزال يواجه صعوبات على الرغم من التحفيزات الحكومية الأخيرة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 11:47:11