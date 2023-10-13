تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية والآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- انخفضت المؤشرات الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع ترقب بدء إعلان نتائج الأعمال في أميركا.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.18 بالمئة إلى 452 نقطة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة عند 15395 نقطة، وكاك الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7099 نقطة، فيما استقر فوتسي البريطاني مسجلاً 7649 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي لأول مرة في 4 جلسات بنحو 0.6 بالمئة إلى 32315 نقطة.
لكن على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 4.26 بالمئة، في أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع، أما المؤشر توبكس فهبط بنسبة 1.44 بالمئة.
وحسب وكالة بلومبرغ، توقفت مسيرة صعود الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1 بالمئة، وأصبح في طريقه لوقف سلسلة الصعود التي استمرت ستة أيام، مع انخفاض عدة مؤشرات رئيسية في المنطقة. وواصلت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني خسائرها بعدما جاءت أسعار المستهلكين والمنتجين دون التوقعات، مما يشير إلى أن اقتصاد البلاد ما يزال يواجه صعوبات على الرغم من التحفيزات الحكومية الأخيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 11:47:11
MENAFN13102023000117011021ID1107238758
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