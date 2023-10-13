تقرير أممي: العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 90 مدرسة و18 مسجدا وكنيسة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- كشف تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 752 مبنى سكنيا وغير سكني، تضم 2,835 وحدة سكنية، فيما تعرضت 1,791 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.

وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها، أن ما لا يقل عن 90 منشأة تعليمية، تشمل المباني الإضافية، تعرضت للقصف والأضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المساجد والكنائس، كما تعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للقصف.

وحسب التقرير الأممي فإنه ومنذ بدء "طوفان الأقصى"، تضررت ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون و100 ألف شخص بسبب الغارات الجوية.

وأشار التقرير إلى أن "الأونروا" تستضيف 270,374 في 102 مبنى تعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ، بالإضافة إلى ذلك، لجأ 26,984 نازحا إلى 29 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، بينما تشير التقديرات إلى أن حوالي 153 ألف نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم.

--(بترا)

م د/م ق/أس

13/10/2023 11:43:08