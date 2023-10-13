المرأة اليمنية تحقق مزيدا من المكاسب رغم تداعيات الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 13 تشرين الأول (بترا+فانا)- حظيت المرأة اليمنية باهتمام مبكر منذ عقود، وفتحت أمامها ثورتي الـ 26 من أيلول والـ 14 من تشرين الأول، دروبا كثيرة وفرصا عديدة، أولها الالتحاق بالتعليم في مختلف المستويات والتخصصات على حد سواء مع الرجل؛ ما مكّنها على مدى العقود الماضية من الانخراط في الحياة العامة والانتظام رسميا في أعمال كثيرة، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صناعة التغيير في البلاد.

وشكّل حضورها السياسي نقطة تحول من خلال حضورها كنائبة في البرلمان والوظيفة العمومية من معلمة أو طبيبة أو مهندسة حتى بلغت أعلى المناصب الوظيفية من خلال شغلها للعديد من الحقائب الوزارية منذ العام 2001، كما دخلت السلك الدبلوماسي منذ أكثر من 20 عاما وأصبح لدى اليمن أكثر من سفيرة في العديد من دول العالم.

والأبعد من ذلك، أن المرأة اليمنية تمكّنت منذ أكثر من عقدين من الزمن، وبفضل التوجّهات السياسية وحركة التطور والنهوض في البلاد وتوسيع قاعدة المشاركة وتكافؤ الفرص، من اقتحام مجالات جديدة وعلى الأخص في سلك الشرطة والأمن الخاص وفي الجهاز القضائي والذي بدأت العمل فيه منذ سبعينيات القرن الماضي كمحامية وقاضية في عدن وبعدها في صنعاء، حيث بدأت قبل الوحدة عام 1990 العمل بأعداد بسيطة كمحامية، وأتيح لها بعد الوحدة أن تكون قاضية متخصصة، وسرعان ما تبوأت مناصب في مختلف مستويات السلك القضائي حتى وصلت إلى منصب رئيسة محكمة وعضو في مجلس القضاء، الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وهذا الدور المتواصل للمرأة في الداخل وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، عزّز من فرص مشاركتها في صناعة السلام، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وتجسّد هذا الاهتمام في كثير من القرارات والتعيينات التي أُسندت للمرأة اليمنية، وأبرزها قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رقم 155 لسنة 2023، والذي قضى بتعيين 8 نساء قاضيات في عضوية مجلس القضاء، لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني.

وقد حظيت هذه التعيينات للمرأة اليمنية بإشادات وترحيب المجتمع المحلي والدولي على حد سواء، والأهم إن هذه التعيينات تأتي بالتزامن مع اتساع دور ونشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من خلال شبكة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والسياسية، لا سيما ما تقوم به المجموعة النسوية الاستشارية المختصة ومجموعة التوافق النسوي عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

كما عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية في مراكز الشرطة، في خطوة مثّلت تقدّماً كبيراً على طريق تمكين مساهمة المرأة في تقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية للنساء.

وشهدت المحافظات المُحرّرة خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المبادرات التنموية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في تخفيف المعاناة وبناء السلام، وهذه المبادرات أُطلقت بمساهمة مجتمعية محلية وبعض البرامج الإقليمية والدولية، أبرزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي موّل عدة برامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، منها مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي الذي نُفّذ بالتنسيق مع الحكومة ومشاركة مؤسسة فتيات مأرب واستهدف بناء قدرات مئات الفتيات ورائدات الأعمال في مأرب، كما نفذت عدة مشاريع مماثلة أخرى في عدة محافظات بدعم وتمويل من جهات أممية ودولية.

وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ خطة وطنية تعني بـالمرأة والسلام والأمن وفقا للقرار الأممي 1325 الخاص بتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار وضمان حمايتها في النزاعات ومن كافة أشكال العنف.

في المقابل، تضاعفت معاناة المرأة اليمنية في مناطق الصراع والتي أدت إلى حرمان النساء من حقوقهنّ الأساسية في التعليم والصحة والحقوق الاقتصادية.

ورصدت تقارير حقوقية محلية ودولية سلسلة من الإجراءات ضد النساء، منها حرمانهنّ من حرية التنقّل والسفر بذريعة فرض سياسة المُحْرَم واشتراط موافقة مُسبقة من ولى الأمر، وهذا الاجراء تسبّب في حرمان آلاف اليمنيات من أعمالهنّ وإدارة شؤونهنّ الاقتصادية والأسرية وغيرها، بالإضافة إلى التدخّل في مظاهر النساء اليمنيات ولبسهنّ، وفصل طالبات الجامعات عن الطلاب الذكور ومضايقتهنّ؛ ما دفع الكثير منهنّ إلى التوقّف عن الدراسة، كما حرمت مئات آلاف من النساء الحصول على الرعاية الصحية اللازمة خاصة في مرحلة الحمل والولادة ومن التطعيم للأطفال والنساء.

--(بترا)

وز/أس

13/10/2023 11:04:45

