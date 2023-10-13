النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
التاريخ
10/13/2023 2:35:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.93 بالمئة مسجلة 83.68 دولار للبرميل، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
13/10/2023 10:21:57
MENAFN13102023000117011021ID1107238754
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