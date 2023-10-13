النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.93 بالمئة مسجلة 83.68 دولار للبرميل، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

13/10/2023 10:21:57